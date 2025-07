Kyseenalainen teoria urheilijoiden "jalostamisesta" – huippujen isä puhuu räikeästi ihonväristä ja lataa vastaan: "Levittäkää vain siementä"

Kahden amerikkalaisen jalkapallon huippuliiga NFL:ssä pelanneen pojan isä John Brown on järkyttänyt teoriallaan urheilijoiden "jalostamisesta".

John Brownilla ja hänen vaimollaan Miriamilla on kolme poikaa, jotka kaikki ovat olleet urheilijoita. Kaksi pojista, Equanimeous ja Amon-Ra St. Brown ovat amerikkalaisen jalkapallon kärkisarja NFL:n pelaajia. Amon-Ra kuuluu liigan tähtiin Detroit Lionsissa.

Amon-Ra ja Equanimeous luotsaavat St. Brown -podcastia, joka jakoi lauantaina pätkän isä John Brownin puheista pojilleen yhdessä viime vuoden jaksossa.

John, joka on entinen kehonrakentaja, kehotti poikiaan hankkimaan lapsia mustien naisten kanssa "jalostaakseen" parempia urheilijoita.

– Uskon jalostukseen. On valittava oikea tyttö ja oikea jätkä, John Brown sanoi.

Equanimeous ja Amon-Ra St. Brown ovat saaneet isältään naisohjeita./All Over Press

John nosti esiin, että hän on itse musta ja hänen vaimonsa, poikien äiti Miriam on valkoinen. Pojilleen hän ei jalostusteoriassaan valkoisen naisen kanssa lisääntymistä suosittele, koska on jo itse tehnyt niin.

– Sitä ei voi jatkaa, koska silloin pilaatte tämän. Heikennätte sitä (sukua). Sitä ei voi jatkaa alituiseen.

"Täytyy olla varovainen"

John otti kiinni siitä, että Amon-Ran kihlattu Brooklyn on puoliksi musta ja puoliksi valkoinen.

– Teillä on mahdollisuus.

Ohjeistus jatkui.

– Täytyy olla varovainen, tätä täytyy ajatella. Olen musta, suonissani virtaa mustaa kultaa, ja aion vain löytää oikean ihmisen paritteluun.

– Jos olisin valkoinen, sanoisin: "Antakaa minulle yksi noista veljistä täällä", jos urheilijoita haluatte. Jos ette halua urheilijoita, levittäkää vain siementä minne tahansa.

"Kysykää, urheiliko isäsi ja pelasiko äitisi"

Pätkä on levinnyt kulovalkean tavoin, New York Post noteeraa.

– Monet yllättyivät Brownin kommenteista, kun taas toiset pitivät hänen huomautuksiaan rasistisina, lehti kiteyttää.

John on aiemminkin heitellyt vastaavia kommentteja mikrofonin ääressä. Vuonna 2021 hän puhui samaan tapaan Momentum-podcastissa.

– Ette voi jatkaa mustuuden leikkaamista. Poikani, olette puoliksi mustia ja puoliksi valkoisia. Teidän on parempi yrittää mennä naimisiin mustan tytön kanssa, koska haluatte urheilijoita. Jos ette, teidän on tiedettävä, mitä se on.

Isäpappa myös puhui toivotunlaisten naisten ulkoisista ominaisuuksista yksityiskohtaisesti.

– Tarvitsette (noin 175-senttisen) lentopallotytön, afroamerikkalaisen, kyllä. Varmistakaa, että hänen polvensa ovat linjassa, teidän on oltava varuillanne siinä.

– Pidän pienistä nilkoista, koska ne ovat nopeat. Haluatte vahvat polvet, ja kysykää hänen perheestään – mutta älkää tehkö sitä liian ilmiselvästi... Kysykää, urheiliko isäsi ja pelasiko äitisi. Näitä asioita pitää miettiä.

Amon-Ra St. Brown on Detroit Lionsin NFL-tähtipelaajia.Credit: Cal Sport Media / Alamy Stock Photo