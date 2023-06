Valkovenäläistähti käänsi päänsä Lukashenka-grillauksessa – murtui kyyneliin: "Kuolet vankilassa"

– En pelaa enää. Tämä on liikaa, Sabalenka sanoo.

– Olen Valko-Venäjältä ja tämä tilanne on niin vaikea. Jos pystyisin hallitsemaan kaikkea, olisin tietenkin lopettanut sen (sodan). Kaikki puhuvat tästä, kaikki sanovat, että "teidän täytyy asettaa kaikki venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat pannaan". Tuntuu siltä kuin kaikki katsoisivat minua kieroon, kaikki vihaisivat minua alkuperäni takia.

– Meidän täytyy olla sanomisissamme todella varovaisia, koska emme voi puhua maassamme siitä, mitä on meneillään. Vain mainitsemalla sanan sota voi seurata, että "ok, kuolet vankilassa". Se on niin hankalaa. Olen tuntenut painetta, että minun täytyy sanoa jotakin, mutta samaan aikaan ei ole oikeita sanoja sanottavaksi.