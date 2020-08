Minskissä asuva Natalja MTV Uutisille: 26-vuotias sukulaispoika hakattiin niin, että selkänikamia murtui – vietti vuorokausia 40 ihmisen kanssa samassa viiden hengen sellissä

Minskin keskustassa sijaitsevan sairaalan ikkunasta Vertinskaja on työvuorojensa aikana todistanut, kuinka ihmisiä on pahoinpidelty ja kaapattu mustiin autoihin.

– Olen kuullut räjähdyksiä ja ampumista. Olen nähnyt omin silmin, kun ihmisiä on pidätetty ja pahoinpidelty tässä sairaalan ikkunan alla, Vertinskaja kertoo.

– En ole koskaan äänestänyt Lukashenkoa, en edes silloin ensimmäisissä demokraattisissa vaaleissa. Nyt tunnen helpotusta siitä, että yhä useampi ystäväni Valko-Venäjällä on Lukashenkoa vastaan ja uskallan vihdoin puhua asioista ääneen, nainen sanoo.

– Kun tulin äänestyspaikalle ja sukunimeni vedettiin yli, huomasin, että myös vuosia sitten kuolleet sukulaiseni olivat asiakirjan mukaan jo käyneet äänestämässä. Vaadin, että heidän ääniään ei lasketa, koska he eivät ole hengissä enää.

"Kansa on vallan lähde, et sinä", lukee mielenosoittajan kyltissä Minskissä.

"Uskoimme hänen kuolleen"

Vertinskaja ei ole nähnyt mielenosoittajien pahoinpitelyitä ainoastaan työpaikkansa ikkunasta. Myös hänen 26-vuotias sukulaispoikansa joutui mellakkapoliisien karun kohtelun uhriksi. Vertinskaja ei halua mainita sukulaisensa nimeä jutussa tämän suojelemiseksi. MTV Uutiset on kuitenkin tutustunut asiasta tehtyyn rikosilmoitukseen ja nähnyt kuvia sairaalasta.

– Vävyni veli oli viime viikolla pyöräilemässä töistä kotiin, kun yhtäkkiä hänen kimppuunsa hyökättiin, laitettiin autoon ja vietiin pidätyskeskukseen. Me uskoimme hänen kuolleen, koska emme kuulleet hänestä mitään yli kahteen vuorokauteen, Vertinskaja sanoo.

– Hän kertoi, että viidelle ihmiselle tarkoitetussa pidätyssellissä oli noin 40 ihmistä. He eivät pystyneet istumaan tai nukkumaan, ainoastaan seisomaan.

Pelko läsnä koko ajan

– Haimme hänet sairaalaan, jossa selvisi, että hänen selkänsä nikamia on murtunut ja hänellä on lisäksi lukuisia sisäisiä verenvuotoja ja myös munuaisvaurioita, Vertinskaja kertoo.

Nuori mies on edelleen sairaalassa tiputuksessa. Lääkärit arvioivat, ettei hän kuntoutuksen jälkeenkään pysty elämään normaalia elämää pitkään aikaan.

– Rikosilmoitus on tehty, mutta tuskin se johtaa mihinkään. Hänenlaisiaan on niin paljon muitakin.

Vertinskaja kertoo, että pystyy tällä hetkellä nukkumaan ainoastaan unilääkkeiden avulla. Välillä hän havahtuu öisin hereille ja on kuulevinaan venäläisten tankkien sekä mellakkapoliisien saapumisen.

– Kaikkia täällä pelottaa todella paljon. Mutta ero aiempaan on se, etteivät ihmiset ole enää lamaantuneita, vaan he osoittavat joka päivä mieltään. Niin minäkin, koska en muutakaan voi. Minulla on sairas äiti, jota hoidan päivittäin. Kun menen mielenosoitukseen, pelkään, etten enää palaa äitini luokse.