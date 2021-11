Turkki alkaa rajoittaa Lähi-idästä Valko-Venäjälle suuntaavien ihmisten lentoja

Turkin viranomaiset ovat kuitenkin Bloombergin lähteiden mukaan muistuttaneet EU:lle, että ongelmaa on vaikea suitsia, koska monilla Valko-Venäjälle matkustavista on tarvittavat matkustusasiakirjat, joten heidän matkaansa on vaikea estää, eikä lentoyhtiötä voi rankaista heidän kuljettamisestaan.