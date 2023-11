Mikkelin vanhussurman tuomio kääntyi poikkeuksellisesti päälaelleen hovissa: "Tämä on elämälle vierasta – ei muisti toimi noin"

"Elämälle vierasta"

– Kyllähän tämä (tuomio) on elämälle vierasta. Tämä sittemmin tuomittu on ollut aggressiivisessa mielentilassa ennen tekoa tekopaikan läheisyydessä, hän on tunkeutunut vanhuksen asuntoon terassioven kautta ja on näytetty toteen, että hän on ollut asunnossa. Lisäksi hän tallentui valvontakameroihin poistuessaan talosta ja kuvissa näkyi, kun hän heitti jotakin käsistään ja myöhemmin löytyi näitä astaloita. Jouluinen yö Mikkelissä. Kuinka siellä olisi näin paljon porukkaa jonossa menossa yhden vanhuksen asuntoon? Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön entinen päällikkö Kari Tolvanen ihmettelee.