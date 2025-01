Valioliigajätti oli kompuroida nololla tavalla – alasarjalilliputti lähellä sensaatiota

Viidennen sarjatason Tamworth järkytti jalkapalloilun lontoolaista suurseuraa Tottenhamia pahemman kerran miesten FA Cupissa. Tamworth pakotti runsaat 4 000 katsojaa vetävän Lamb Ground -stadioninsa tekonurmialustalla Tottenhamin maalittomaan tasapeliin ja jatkoajalle.

– Tottenham on ollut huono, mutta sen huonouden on aiheuttanut Tamworth. On jonkin sortin häpeätahra, ettei Tottenham ole pystynyt ratkaisemaan ottelua, kommentoi entinen Valioliiga-puolustaja Stephen Warnock yleisradioyhtiö BBC:n cup-seurannassa ottelun ollessa kesken.

Kotijoukkueen Tom McGlincheyllä ja Jordan Cullinane-Liburdilla oli jopa erinomaiset mahdollisuudet viime hetken voittomaaliin, ja Tamworthin manageri Andy Peaks piteli tilanteiden jälkeen päätään epäuskoisena.

Tottenham pelastui cupin neljännelle kierrokselle vasta jatko-ottelussa, kun Tamworthin puolustus herpaantui. Ottelun 101. minuutilla pallo kimposi maalinedusruuhkassa Tamworthin maaliin omasta pelaajasta Nathan Tshikunasta. Jatkoajan toisella puoliskolla Dejan Kulusevski ja Brennan Johnson kaunistelivat Tottenhamin voittoluvut 3–0:aan.

Keskienglantilainen Tamworth pelaa National League -tasolla. Sarjatasoa edellä ovat 20 joukkueen Valioliiga sekä yhteensä 72 joukkueen Mestaruussarja, Ykkösliiga ja Kakkosliiga. Kaikkiaan joukkueiden välillä Englannin jalkapallopyramidissa oli sunnuntain otteluun lähdettäessä 96 sijaa Tottenhamin hyväksi.

Tottenhamin kausi on ollut häkellyttävän epätasainen, sillä joukkue on Englannin Valioliigassa vasta 12. sijalla. Liigacupissa seura venyi kuitenkin muutama päivä sitten 1–0-voittoon Liverpoolista välierien ensimmäisessä ottelussa. Liigacupin toisen välierän joukkueet pelaavat 6. helmikuuta.