Valioliiga-tähti Romelu Lukaku pyysi anteeksi – palaa joukkueen pariin: "Hän tuntee velvollisuudekseen siivota tämä sotku"

– Olen iloinen, että meillä oli aikaa rauhalliseen keskusteluun. Hän (Lukaku) pyysi anteeksi ja on taas mukana ryhmässä tämän päivän (tiistain) harjoituksissa, Tuchel selitti lehdistötilaisuudessa.

– Minulle tärkeintä oli ymmärtää ja uskoa, että tuo (toiminta) ei ollut tarkoituksellista. Hän ei tehnyt tätä tarkoituksenaan nostaa hälinää ennen niin tärkeää ottelua (Liverpoolia vastaan). Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän on käyttäytynyt tällä lailla.

– Ei tämä niin iso asia ollut kuin ihmiset ehkä haluavat sen olevan, mutta ei tämä myöskään mikään pikkujuttu ole. Mutta tarpeeksi pieni, jotta voimme pysyä rauhallisina, hyväksyä anteeksipyynnön ja jatkaa eteenpäin. Hän on hyvin tietoinen siitä, mitä on tapahtunut ja mitä hän on saanut aikaan, ja hän tuntee velvollisuudekseen siivota tämä sotku.