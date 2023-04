Valioliiga-tähti murtui kannattajien reaktiosta – kapteenilta suorat sanat: "Se on jotain, mitä ei halua nähdä"

Artikkelin pääkuvan video: Chelsea kärsi karvaan tappion Brightonille – onko tässä kauden upein osuma?

Tottenhamin kannattajien toiminta kolumbialaispelaaja Davinson Sanchezia kohtaan oli Hugo Llorisin näkemyksen mukaan surullista.

Sanchez oli ottelussa epäonnen soturi, sillä hänet vaihdettiin kentälle ensimmäisellä puoliajalla puolustaja Clement Lenglet’n loukkaantumisen jälkeen. Tuolloin Tottenham johti ottelua vielä 1–0.

Sanchez kuitenkin komennettiin poikkeuksellisesti takaisin vaihtoon kesken ottelun jo 58. minuutilla taktisen muutoksen vuoksi. Seitsemää minuuttia aiemmin Bournemouth oli noussut Dominic Solanken maalilla 2–1-johtoon Sanhezin virheen avustamana.

Puolustajalle buuattiin hänen kävellessään vaihtoon, ja asialla oli kotijoukkueen kannattajat. Vaihtopenkille palannut pelaaja vaikutti silminnähden olevan poissa tolaltaan.

– En ole koskaan nähnyt tällaista urani aikana, Lloris harmitteli Be In Sportsin haastattelussa.

– Olen todella pahoillani Davinsonin puolesta. Hän on joukkuekaveri, hän on ystävä ja hän on taistellut tälle seuralle jo vuosien ajan.

– Tämä on vain surullista. Tämä tarina on surullinen seuran, fanien ja pelaajan kannalta. Se on jotain, mitä ei halua nähdä jalkapallossa.

Tottenhamin vastuuvalmentaja Cristian Stellini perusteli Sanchezin harvinaislaatuista veivaamista penkiltä kentälle ja takaisin puhtaasti taktisena vetona.

– Davinson on tiedettävä, että se oli taktinen päätös, mutta meidän on tuettava häntä, koska tämä on rankka hetki hänelle niin kuin koko muulle joukkueelle, Stellini tuumasi.