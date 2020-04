Valio aloittaa yt-neuvottelut, jopa 90 päivän lomautuksia edessä – yhtiö lupaa ettei ruokahuolto vaarannu: "Meille on kunnia-asia toimittaa tavaraa kauppoihin joka päivä"

Yhtiö arvioi, että lähikuukausien aikana koronapandemia aiheuttaa sen toimintaan merkittävän negatiivisesti. Neuvottelujen piirissä on 580 henkilöä pääkonttoritoiminnoista. Valio vakuuttaa, että kaikki sen 12 tehdasta Helsingistä Ouluun toimivat normaalisti eikä yt-neuvotteluilla ole vaikutuksia myöskään tuotteiden toimituksiin Suomessa.

– Meille on kunnia-asia toimittaa lisää tavaraa kaupan hyllyihin joka päivä. Suomessa ruokahuolto toimii myös poikkeusoloissa. Siitä kiitos kuuluu suomalaisille, jotka valitsevat ostoskoriin tai lounasruokalassa kotimaista ruokaa myös tavallisina aikoina. Yhdessä pidämme pyörät pyörimässä, HR-toiminnoista Valion johtoryhmässä vastaava johtaja Teresa Laimio kertoo.

Neuvottelut eivät koske Valion tuotantolaitoksia ja varastoja, logistiikka-, ja tilaus-toimitusketjun suunnitteluryhmiä, Seinäjoen ja Lapinlahden aluelaboratorioita eikä jakeluterminaalien henkilöstöä. 8. huhtikuuta aloitettavien neuvottelujen kesto on viisi päivää.

– Koronaviruspandemia on inhimillisestä näkökulmasta poikkeuksellinen tilanne monella tapaa. Tärkein asia on henkilöstömme pysyminen terveenä. Pyrimme löytämään työntekijöillemme tilapäisiä töitä Valion tuotanto-toimitusketjun toiminnoista, joissa työmäärä on lisääntynyt sekä sopimaan mahdollisuuksien mukaan vapaiden käytöstä. Lisäksi etsimme muita säästömahdollisuuksia lomautusten minimoimiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana tulemme arvioimaan lomautustarpeen, lomautusten pituuden ja tarvittavan tuen henkilöstölle tänä poikkeuksellisena aikana, Laimio jatkaa.