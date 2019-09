Valepoliiseja jälleen liikkeellä, uhrit menettäneet jopa kymmeniätuhansia euroja – "Täysin organisoitua rikollisuutta"

Valepoliisien uhrit ovat menettäneet valepoliiseille jopa kymmeniä tuhansia euroja – jotkut ihan kaiken mitä tililtä on vaan saanut nostettua, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.

– Tämä on jo täysin organisoitunutta rikollisuutta. Huijarit soittelevat ikäihmisille ympäri Suomea kymmeniä, jopa satoja, puheluita päivässä ja esiintyvät poliisina, kertoo rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

– He väittävät, että ikäihmisten pankkitunnukset tai pankkikortin tiedot olisivat päätyneet vääriin käsiin ja yrittävät näin huijata itselleen esimerkiksi vanhuksen verkkopankkitunnukset.

Uhreja on esimerkiksi pyydetty jättämään pankkikorttinsa jonnekin kiven taakse tai heittämään pankkikortti ja pankkitunnukset alas parvekkeelta.

– Huijareiden tarinat ovat olleet mitä mielikuvituksellisimpia ja he ovat erittäin hyviä puhumaan. Meillä on tiedossa tilanteita, jolloin seniorit ovat haistaneet puhelimessa palaneen käryn, mutta puhuja on kuitenkin onnistunut jotenkin puhumaan heidät siitäkin huolimatta ympäri.