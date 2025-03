Kuluttaja: Hyvästit lapsuuden tutulle mökkituoksulle – hyttyssavun myynti loppuu

Monille lapsuudesta tuttu tuoksu haihtuu lopullisesti, kun vihreä hyttyskiehkura poistuu kaupoista.

Hyttyssavun myynti loppuu, kertoo Kuluttaja.

– Yksi Suomen kesään oleellisesti kuuluvista tuotteista on jäämässä näillä näkymin historiaan, lehti kertoo.

Kyseessä on OFF! Hyttyssavu, "vihreä kiehkura", jota poltetaan alustan päällä. Tuotteen rekisteröinti Suomen markkinoilla on päättymässä. Transmeri Oy:n tuotepäällikkö Pauliina Kivimäki kertoi lehdelle, että hyttyssavua myydään vain Suomessa, eikä brändin omistaja S. C. Johnson jatka sen rekisteröintiä.

Offin mukaan tuote on "sahajauhosta, pyretriinistä ja sidosainemassasta puristettu kierukka".

Savun rekisteröinti päättyy heinäkuussa 2025. Kiehkuroita ei enää tänä vuonna toimiteta kauppoihin, mutta nykyiset varastot myydään loppuun.

