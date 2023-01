Vakuutusyhtiöltä varoitus yleistyneistä autovahingoista – "Helposti parikin tuhatta euroa"

Pohjola Vakuutuksen tiedotteen mukaan melkein 60 prosenttia kaikista parkkipaikoilla ja -halleissa sattuvista vahingoista on sellaisia, että ajoneuvo on ollut parkissa ja tuntemattomaksi jäänyt henkilö kolaroi sitä tai kuljettaja itse kolaroi omaa ajoneuvoaan.

Yhtiön ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo tiedotteessa, että osuus on harmillisen suuri. Erityisen kurja tilanne on silloin, kun auton kolhija on vain poistunut paikalta.