Vakuutusyhtiö varoittaa: Täällä mopovaras iskee todennäköisimmin

Pohjola Vakuutuksen tilastot kertovat puolestaan sen, että varkaat eivät katso kelloa. Ajoneuvoja viedään kaikkina vuorokaudenaikoina, ja peräti kolmasosa Pohjola Vakuutukselle raportoiduista mopovarkauksista on tapahtunut keskellä päivää.

Mopoja varastetaan eniten kotipihoista ja autokatoksista

Vakuutusyhtiö kertoo tiedotteessaan, että yllättävintä mopovarkauksissa on se, että lähes valtaosassa tapauksista varas on iskenyt tutuksi ja turvalliseksi mielletyssä ympäristössä.

Mopojen osuus varkauksista ylikorostunut

Suomessa on noin kymmenkertainen määrä henkilöautoja mopoihin verrattuna. Mopoja on rekisterissä noin 360 000 kappaletta, henkilöautoja noin 3,7 miljoonaa. Mopojen osuus ajoneuvovarkauksista on kuitenkin ylikorostunut.