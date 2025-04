Poliisi muistuttaa: Vanhempi, tarkasta nämä asiat lapsesi moposta

Poliisi muistuttaa vanhempia siitä, että alaikäisen lapsen mopon tieliikennekelpoisuus on vanhempien vastuulla.

Liikennepoliisi Anne Lepistö Lounais-Suomen poliisista kertoo Facebook-tilillään mopojen ja muiden kaksipyöräisten näkyvän nyt liikenteessä. Valitettavasti kaikki kulkupelit eivät ole olleet soveliaita liikenteeseen, ja Lepistö kertookin poliisin havainneen puutteita. Mopoista on jouduttu poistamaan kilpiä.

– Muistuttelenkin sen takia, että sinulla vanhempana on valvontavastuu siitä, että alaikäisen lapsesi mopo on tieliikennekelpoinen, Lepistö puhuttelee moponuorten vanhempia.

Mitkä asiat moposta ainakin pitää tarkastaa?

Lepistö kertoo, että mopon vasemmalla puolella pitää olla taustapeili, takarekisterikilven on oltava niin paikoillaan kuin luettavissakin ja mopossa pitää olla äänimerkinantolaite.

Mopon renkaissa on on oltava kulutuspintaa vähintään 1,6 millimetriä, ja renkaiden on oltava ehjät.

Mopoa ei saa virittää kulkemaan kovempaa kuin 45 km/h.

Kypärän on oltava tyyppihyväksytty.

Jos mopolla saa kyydittää muita, matkustajan jalansijat on oltava paikoillaan. Jos mopossa on suuntavilkut, niiden pitää myös toimia.

– Jarrut pitää toimia niin edessä kuin takana, ja olisi erittäin hyvä, että sinä vanhempana testaat jarrujen tehokkuuden, Lepistö ohjeistaa myös.

Lisäksi valon pitää olla alkuperäiseen tai alkuperäistä vastaavaan umpioon asennettu, ei mikään erillinen työvalo.

– Toivon, että jokaisessa perheessä käydään vähintään nämä asiat läpi. Turvallisia kilometrejä jokaiselle, Lepistö päättää julkaisunsa.

Yllä olevalta videolta näet seikkaperäisemmät ohjeet nuoren mopon tarkastamiseen.