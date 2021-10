"Väkivalta on ollut erittäin pitkäkestoista, raakaa ja julmaa" – tästä syystä poliisi tutkii Jyväskylän väkivallan tekoa murhan yrityksenä

– Väkivalta on ollut erittäin pitkäkestoista, raakaa ja julmaa, Rutanen kuvailee.

Uhri on kriittisessä tilassa

Teosta epäilty mies on käyttänyt teossaan muun muassa teräasetta. Hän ei kuitenkaan halua yksilöidä, miten väkivaltaa on tehty, sillä Rutasen mukaan se on ”luonteeltaan poikkeuksellisen brutaalia”.