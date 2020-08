Väkitungokset festareilla ovat aiheuttaneet raivoa – aluehallintovirasto sysää vastuuta järjestäjiltä yleisölle: "Ihmisillä on ilmeisen iso väsymys koronamääräysten noudattamisessa"

Yli 500 hengen yleisötilaisuuksia on voinut järjestää erityisjärjestelyin elokuun alusta alkaen. Edellytyksenä on, että tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alkoholitarkastaja Esa Pihlajamäki kertoo, että tapahtumien toiminnan harjoittajilla on päävastuu siitä, että ohjeistuksia noudatetaan. Hänen mukaansa yleisesti ottaen ulkoiset puitteet ovat olleet tapahtumissa kunnossa korona-aikana.

– Se on toinen asia se, että millä tavalla yleisö ottaa omakseen tämän asian ja noudattaa niitä toiminnan harjoittajan ohjeita ja määräyksiä. Ihmisillä on ilmeisen iso väsymys näiden koronamääräysten noudattamisessa. Se on näillä valvontakäynneillä havaittu, toteaa Pihlajamäki.