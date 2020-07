Aluehallintoviraston ennakkopäätös poiki tapahtumajärjestäjiltä hämmentyneitä kysymyksiä – "Tuntuu, että asiat ovat nyt hoidossa"

Kysymysten taustalla on avin Veikkausliiga-seura FC Lahdelle antama määräys. Heinäkuun alussa pelatussa HJK-ottelussa paikalla ollut Hämeen poliisi teki Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ilmoituksen Lahden stadionin riittämättömistä erityisjärjestelyistä.

– Uutisointi tuon Lahden päätöksen suhteen kärjistyi kuitenkin ehkä siihen katsomoanniskeluun ja pöytäpakkoon. Lähtökohta-ajatus lainsäätäjällä on asian suhteen ollut, että ravintolatoiminnassa varmistetaan ja luodaan ne riittävät turvaetäisyydet, johon pöytäpakko on yksi väline. Kun kyseessä on lakisääteinen asia ja puhutaan anniskelun kautta ravintolaliiketoiminnasta tapahtumissa, niin toiminta astuu suoraan tuon lainsäädännön piiriin.