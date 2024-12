Kakkonen kertoo tilanteesta: "Pyrin välttämään tuntemattomien kanssa katsekontaktia ollessani viihteellä, etten vahingossakaan viesti jotain muuta. Jos bongaan mielenkiintoisen ihmisen, tilanne on silloin eri. Silloin voin antaa sellaista signaalia, että minua on ok lähestyä. Vaikka sitä signaalia ei antanut, niin on ikävää, että ravintolassa tuntemattomat ihmiset lääppivät ja koskivat ilman lupaa."