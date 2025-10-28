Juuri nyt Avaa

Erään Pittsburgh-kannattajan kerrotaan pudonneen katsomon ylätasolta alatasolle juhliessaan kotijoukkueen 2–0-maalia vain 55 sekunnin pelin jälkeen.

Crosby sai kotiareenallaan valtavat suosionosoitukset, kun saavutuksesta kuulutettiin. Ottelun jälkeen hänen ajatuksensa olivat kuitenkin tapaturmassa, joka oli TSN:n mukaan sattunut ensimmäisen erän alussa.

Pittsburgh voitti ottelun 6–3. Joukkueen pitkäaikainen kapteeni Crosby teki ottelussa tehot 1+2 ja rikkoi päätöserän alun toisella syöttöpisteellään 1 700 runkosarjapisteen rajan.

Pittsburgh Penguinsin ja St. Louis Bluesin välisessä NHL-ottelussa nähtiin Sidney Crosbylta historiallinen tehopiste, mutta myös valitettava tapaturma.

– Saimme juuri kuulla, että joku oli pudonnut. Ei tunnu oikealta puhua pisteistä, kun kuulee tällaista. Toivottavasti hän ja hänen perheensä ovat ok, Crosby sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.