Pittsburgh Penguinsin ja St. Louis Bluesin välisessä NHL-ottelussa nähtiin Sidney Crosbylta historiallinen tehopiste, mutta myös valitettava tapaturma.
Pittsburgh voitti ottelun 6–3. Joukkueen pitkäaikainen kapteeni Crosby teki ottelussa tehot 1+2 ja rikkoi päätöserän alun toisella syöttöpisteellään 1 700 runkosarjapisteen rajan.
21:stä kauttaan NHL:ssä pelaava Crosby on yhdeksäs vähintään 1 700 pistettä urallaan tehnyt pelaajaa. Edellisenä rajan rikkoi Jaromir Jagr marraskuussa 2013.
Crosby sai kotiareenallaan valtavat suosionosoitukset, kun saavutuksesta kuulutettiin. Ottelun jälkeen hänen ajatuksensa olivat kuitenkin tapaturmassa, joka oli TSN:n mukaan sattunut ensimmäisen erän alussa.
Erään Pittsburgh-kannattajan kerrotaan pudonneen katsomon ylätasolta alatasolle juhliessaan kotijoukkueen 2–0-maalia vain 55 sekunnin pelin jälkeen.
Seura julkaisi tapausta koskien lyhyen tiedotteen, jossa se kertoi ensiapuhenkilöstön olleen välittömästi paikalla. Pudonnut kannattaja siirrettiin jatkohoitoon paikalliseen sairaalaan.
TSN siteeraa Pittsburgh Post-Gazettea, jolle poliisi oli kertonut kannattajan olleen kriittisessä tilassa.