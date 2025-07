McLaren-pomo sanoi syyn, miksi F1 ei jää kaipaamaan Christian Horneria

McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown sanoo F1-maailman siirtyvän eteenpäin Red Bullin päätöksestä erottaa Christian Horner.

Irtisanomispäätös lopetti Hornerin kahden vuosikymmenen mittaisen kauden, joka tuotti Red Bullille kuusi valmistajien ja kahdeksan kuljettajien mestaruutta vuodesta 2010 lähtien. Brown vihjaa, että vaikka potkut ovat surullisia, Formula 1 jatkaa eteenpäin.

– Kilpailu tekee sinusta vahvemman. Joten siinä mielessä he pitävät sinut varpaillasi, Brown kertoi Sky Sports F1:lle.

– Mielestäni Laurent Mekies on erittäin hyvä. Laji muuttuu nopeasti, Red Bull on loistava tiimi, joten meidän on kiinnitettävä huomiota. Jopa F1:n huonoin tiimi juuri nyt on todella hyvä, joten mielestäni kaikki tämä kilpailu tekee sinusta paremman.

Vaikka Brown ymmärtää lajin kilpailullisen aspektin, hän myöntää, että Hornerin lähtö herätti tunteita.

– Hänellä oli fantastisia tuloksia. On sääli, että hän joutui lähtemään sillä tavalla.

Viikonloppuna ajetussa Belgian osakilpailussa Red Bull nousi lähemmäs Mercedes-Benziä valmistajien MM-sarjassa, vaikkakin marginaalisesti, sillä ero kaventui 38 pisteestä 28 pisteeseen kun ajamatta on vielä 11 osakilpailuviikonloppua.