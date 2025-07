F1-tähti käytti Kimi Räikkösen ikonisia sanoja – sai selitellä purkaustaan

Hetkinen, oliko se Kimi Räikkönen?

Tätä saattoi hetken aikaa pohtia sunnuntain F1-kisan yhteydessä, kun kansainvälisessä televisiolähetyksessä kuultiin ikoninen lohkaisu.

– Leave me alone, kuului huuto, mikä tuli tällä kertaa Ferrarin tähtikuskin Charles Leclercin suusta.

Leclerc halusi, että hänen kisainsinöörinsä Bryan Bozzi jättäisi hänet rauhaan, kun Red Bullin Max Verstappen pääsi hänen lähelleen Belgian GP:n loppuhetkillä.

Verstappen oli tuolloin vain 1,2 sekunnin päässä monacolaiskuljettajasta.

– Ensin en saa mitään infoa ja sitten kun hän on jo lähellä, saan liikaa tietoa. Tasaisuutta, kiitos, Leclerc jatkoi murahteluaan.

Leclercin sanavalinnat aiheuttivat hilpeyttä F1-seuraajien parissa. Hän kun käytti samoja sanoja, joita kuultiin Kimi Räikkösen suusta vuoden 2012 Abu Dhabin GP:ssä.

– Just leave me alone; I know what to do, Räikkönen sanoi ikonisesti tiimiradiossa, johtaessaan kisaa.

Leclerc onnistui pitämään Verstappenin takanaan, minkä myötä hän oli lopputuloksissa kolmas.

Kisan jälkeen Leclerc sai selitellä purkaustaan.

– Max oli koko kisan ajan kahden sekunnin päässä. Ei ollut helppoa, Leclerc aloitti.

– Nuo ovat kuitenkin kovia painehetkiä. Sitten jos lipsahtaa 10 tai 15 senttiä oikean linjan ulkopuolelle, se voi johtaa varsin isoon virheeseen. Päätin sitten jossain vaiheessa sanoa, että Bryan, jätä minut rauhaan.

– Hän yrittää antaa minulle riittävää informaatiota. Joskus tarvitsen sitä, nyt en tarvinnut ja ilmoitin siitä hänelle, Leclerc perusteli sanomisiaan.

Ferrari onnistui varsin hienolla tavalla sunnuntain kisassa, kun Leclerc ylsi palkintokorokkeelle ja Lewis Hamilton nousi joukon hänniltä (lähdössä 18:s) aina seitsemänneksi. Ferrarin uusi päivityspaketti näytti heti toimivan.

– Meidän pitää vain jatkaa tästä ja toivottavasti voimme antaa jossain vaiheessa vielä enemmän painetta McLarenien suuntaan, Leclerc sanoi, viitaten F1:n tämän hetken kärkitalliin.

F1-kausi jatkuu tällä viikolla Unkarissa.