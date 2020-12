YK:n huippukokouksesta odotetaan kunnianhimoisia sitoumuksia ilmastotoimista

Pariisissa 12. joulukuuta 2015 solmitussa ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettiin lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen celsiusasteeseen, pyrkimyksenä vain 1,5 asteen lämpeneminen. Tähänastisilla ilmastotoimilupauksilla maapallo on ollut menossa kohti kolmen asteen lämpenemistä.

Tänä vuonna on kuitenkin kuultu uusia lupauksia hiilineutraaliuteen pyrkimisestä muun muassa Kiinasta ja Japanista, mikä on tuonut kahden asteen tavoitteita aiempaa lähemmäksi. Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan maailma on muuttunut melkoisesti Pariisin sopimusta seuranneina viitenä vuotena, mutta ei vielä tarpeeksi.