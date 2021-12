Julmaa väkivaltaa: Olympiavoittaja pahoinpideltiin raa'asti Moskovan kadulla – "Luojan kiitos hän on elossa"

Soloviev vietiin sairaalaan, jossa häntä on tutkittu aivovamman varalta. Solovievin tila on Match TV:n mukaan vakaa, mutta hän on saanut vammoja. Match TV:n haastatteleman taitoluistelun olympiavoittajan Tatjana Navkan mukaan Soloviev on kärsinyt muiden vaurioiden ohella aivotärähdyksen.