Vaimonsa murhasta syytetyn Ullanlinnan psykiatrin naapurit kuulivat asunnosta ääniä tapahtumayönä

Syytetty mies on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta on sanonut sen olleen tapaturma. Oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä miestä edustava asianajaja Kerstin Koorti sanoi syytetyn yhä kiistävän syytteen yleisesti, mutta ei avannut puolustuksen näkemyksiä tarkemmin. Jutussa iso osa oikeuden istunnoista ja asiakirjoista on salattu, koska ne sisältävät yksityis- ja perhe-elämään liittyviä salassa pidettäviä tietoja.