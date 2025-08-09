Vaimo päätti parisuhteen sokeeravasti: alppitähden ulkomuodossa raju muutos

Sveitsiläinen alppihiihtäjä Thomas Tumler sai viime talvena täysin yllättäen kuulla, ettei vaimolla ollut enää tunteita häntä kohtaan. Vaikka avioliitto päättyi ja mies romahti, hän ylsi pian uransa parhaaseen kilpailuun.

Hääkellot kilkattivat iloista sointiaan Thomas Tumlerille ja hänen kumppanilleen Svenjalle viime vuonna kesäkuussa. Tästä meni vain muutama kuukausi, kunnes alppihiihtäjä järkyttyi.

– Se oli hyvin vaikeaa aikaa. Hän kertoi, ettei hänellä ollut enää tunteita minua kohtaan. Häissä mitään tällaista ei ollut ennustettavissa, Tumler sanoi Schweizer Illustriertelle.

Avioliitto oli tullut nopeasti päätökseensä ja kaikkiaan seitsemän vuoden yhteinen taival olisi ohi.

Tumlerin ulkomuodossakin tapahtui raju muutos. 35-vuotias mies laihtui kymmenen kiloa sydänsurujen musertamana.

Alppitähti "piiloutui kaikelta".

– Joskus makasin sängyssä koko päivän itkien. Kokosin itseni kilpailuihin.

– Se oli vuoristorataa. Valehtelin itselleni ennen jokaista kilpailua ja tsemppasin itseäni.

Uran paras kilpailu

Thomas Tumler antoi mennä suurpujottelun MM-kilpailussa helmikuussa./All Over Press

Samassa kuussa kun Tumler sai vaimoltaan sokkiuutisen, hän saavutti uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoiton suurpujoteltuaan ykköseksi Yhdysvaltain Beaver Creekissa 8. joulukuuta Tumler.

Ero kalvoi mieltä, kun helmikuussa odottivat jo MM-kilpailut Itävallan Saalbachissa. Laihtumisen takia Tumlerin piti vaihtaa monot päivä ennen suurpujottelun MM-starttia.

Hänellä ei ollut enää voimaa käyttää aiempia kovempia monoja.

– Aiemmin sellainen olisi suistanut minut raiteiltani. Sillä hetkellä kaikki olosuhteet huomioiden sillä ei kuitenkaan yksinkertaisesti ollut merkitystä.

Tumler antoi mennä. Hän teki mielestään uransa parhaan kilpailun ja saavutti hopeaa.

Samoista kisoista tuli näin miehen uran ensimmäiset kaksi MM-mitalia, kun toinen sija napsahti myös joukkuemittelöstä.

"Romahdin ja itkin lumessa"

Thomas Tumler on käynyt läpi raastavia vaiheita.Credit: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Tumler kuvailee varsinaisen prosessin tapahtuneen käsittelemiseksi käynnistyneen kauden jälken. Hän pystyi iloitsemaan saavutuksistaan.

– Mutta sitten kaikki tuli taas pintaan. Kesken hiihtoretken romahdin ja itkin lumessa. Oloin iloinen MM-hopeamitalisti – ja sitten naps, kaikki kääntyi. Se oli kamalaa.

Toukokuussa Tumler palkittiin Sveitsin Graubündenin vuoden urheilijana.

– Palkintojenjaossa näytettiin kooste voitostani Beaver Creekissä ja suurpujottelusta Saalbachissa. Silloin vasta tajusin: vau, sehän olen minä. Kaikki oli minussa. Vaikka tiesin olleeni MM-hopeamitalisti, siinä hetkessä minut valtasi viimein myös ylpeys – ymmärsin saavuttaneeni kaiken tuon.

Ja miehellä menee hyvin. Hän on testien perusteella elämänsä parhaassa kunnossa, kun edessä on olympiatalvi. 2027 odottavat sen jälkeen MM-kotikisat Sveitsin Crans-Montanassa.

Saako tämä tarina vielä lisää hienoja lukuja?