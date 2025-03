Mikaela Shiffrinistä herkullista kulissitietoa – tämä sai Kalle Palanderin hämmästymään: "Aivan päinvastainen"

Mikaela Shiffrin on voittanut urallaan kaiken mahdollisen, mutta hän haluaa tulla päivä päivältä paremmaksi lajissaan. MTV Urheilu selvitti, mikä tekee torstaina 30 vuotta täyttäneestä Shiffrinistä maailman kaikkien aikojen parhaan alppihiihtäjän.

Mikaela Shiffrinin valmentajalla Janne Haaralalla pitää kiirettä.

Haarala vastaan MTV Urheilun puheluun harjoitusten jälkeisellä lounastauolla Ruotsin Åresta, jonne Shiffrin taustajoukkoineen jäi harjoittelemaan viime viikonlopun maailmancupin kilpailuiden jälkeen.

Haaralan edellisilta on mennyt myöhäiseksi mäkeä jäädyttäessä. Lounaansa ohessa hän koettaa korjata väriainekannua, joka on hajonnut kovassa pakkasessa.

Työtä riittää, kun alppitähden laskukuntoa hiotaan takaisin kohti huippua pitkän tauon tuoneen marraskuisen loukkaantumisen jälkeen.

– Tässä nykyisessä tilanteessa se seitsemän–kahdeksan viikkoa, mikä keskellä kautta huilattiin, se vähän teetättää. Siinä kuitenkin jäätiin aika rajusti jälkeen. Aloitettiin, ei nollasta, vaan miinus satasesta silloin, kun uudestaan aloitettiin, Haarala sanoo.

– Ei ole kellokorttia, eikä oikein työtehtäviäkään. Tässä luovitaan tilanteen mukaan. Hyvin on moninaisia tehtäviä.

Shiffrin loukkaantui vaikeasti Killingtonin suurpujottelukilpailussa marraskuun lopussa. Yhdysvaltalaistähti kaatui radalla ja hänen oma sauvansa lävisti hänen vatsalihaksensa ja oli lähellä osua sisäelimiin. Toipuminen venyi pitkäksi, ja Shiffrin palasi kilparinteeseen vasta tammikuun lopussa Ranskan Courchevelissa.

Janne Haarala aloitti tällä kaudella Mikaela Shiffrinin valmentajana./All Over Press

"Se tekee vaikutuksen"

Haarala on toiminut Shiffrinin toisena lajivalmentajana kuluvan kauden ajan. Hän siirtyi yhdysvaltalaistähden tiimiin Norjan naisten maajoukkueen tekniikkalajien päävalmentajan paikalta. Aiemmin hän on ollut myös muun muassa Suomen alppihiihtomaajoukkueen päävalmentajana.

Maailman kaikkien aikojen parhaan alppihiihtäjän valmentaminen on tuonut työhön uuden mausteensa.

– Perusperiaatteet ovat ihan samalaisia. Harjoitellaan sinisiä ja punaisia keppejä. Se, mikä ehkä on erilaista, on se, että hän on maailman paras. Tietotaito ja ymmärrys lajia kohtaan ovat huikealla ja kovalla tasolla, ja sitä kautta vaatimustaso, Haarala sanoo.

Haarala sanoo vaatimustason olleen huipussaan jo norjalaisten kanssa, mutta Shiffrinin kanssa tekeminen menee vielä seuraavalle asteelle.

– Kiva on ollut huomata, että ne samat jutut ovat täälläkin, mutta ehkä vielä mennään enemmän nyansseihin ja pidetään vaatimustasoa tarpeeksi korkealla.

Haarala ei tuntenut Shiffriniä ennen valmennussuhteen aloittamista. Alppimaailman supertähti on tehnyt vaikutuksen.

– On mahtava päästä keskustelemaan hänen kanssaan joistain asioista, koska ei tarvitse kuin syöttää lapaan, niin hän laukoo maaliin, Haarala kuvailee.

– Se valmentaminen on samaan aikaan vähän erilaista. Ei tarvitse a:sta ö:hön käydä läpi asioita.

Mikaela Shiffrin loukkaantui vaikeasti Killingtonin suurpujottelussa marraskuussa.2024 Getty Images

Lapsuuden haave

"Haluan olla maailman paras."

Mikaela Shiffrin kirjoitti päiväkirjaansa vakaan päämääränsä ollessaan vain yhdeksänvuotias.

Toive on toteutunut täysimääräisenä ja vielä enemmän. Torstaina 30 vuotta täyttänyt Shiffrin on yltänyt saavutuksiin, joista tuskin osasi edes haaveilla.

Shiffrin syntyi maaliskuun 13. päivä 1995 Coloradon Vailissa ja nousi suksille jo kaksivuotiaana. Neljävuotiaana Shiffrin kertoo vanhempiensa Eileen ja Jeff Shiffrinin päästäneen tyttärensä ensimmäistä kertaa laskemaan puuterilumeen. Lasku päättyi siihen, että pieni tyttö kaatui pää edellä syvään hankeen, eikä päässyt omin voimin ylös.

Alkusäikähdyksen jälkeen innostus kasvoi ja taidot kehittyivät Jeff-isän ohjeilla, eikä Shiffrin olisi halunnut lähteä mäestä.

– Muistan saaneeni ensimmäisen kisa-asuni pian sen jälkeen. Se oli turkoosi. En suostunut ottamaan sitä pois. Pidin sitä päälläni joka ilta sängyssä. Joitain vuosia myöhemmin, kun olin yhdeksän, kirjoitin päiväkirjaani: "Haluan olla maailman paras", Shiffrin kertoi Player Tribunen artikkelissa.

30-vuotiaana Shiffrin on voittanut alppihiihdossa kaiken mahdollisen. Yhdeksän maailmanmestaruutta, kaksi olympiakultaa, kahdeksan pujottelucupin voittoa, viisi maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa... Lista on pitkä.

Viimeisin historianteko tuli sunnuntaina Åressa, kun yhdysvaltalainen laski pujottelukisan kolmanneksi.

Palkintokorokepaikka oli Shiffrinille uran 156:s maailmancupissa, mikä on enemmän kuin kenelläkään muulla lajin historiassa. Taakse jäi ruotsalaislegenda Ingemar Stenmark.

Voittojen määrässä Shiffrin ohitti Stenmarkin jo kaksi vuotta sitten, kun hän kirjasi niin ikään Åren pujottelussa voittonsa numero 87. Helmikuussa voittojen määrä nousi kolminumeroiseksi, kun Shiffrin otti voiton numeron 100 Italian Sestrieressä.

Haaralan mukaan Sestrieren voitto oli Killingtonin loukkaantumisen jäljiltä kova näyttö Shiffrinin henkisestä kantista.

– Se tuli kyllä puun takaa, ja varmasti jonkinlaista kovuutta urheilija osoitti siinä, kun voitti. Ennusmerkit eivät viitanneet siihen. Se varmaan oli ainakin itselleni sellainen eye opening, että kyllä hän sen homman osaa, Haarala sanoo.

Shiffrin ehti ennen Killingtonin loukkaantumista voittaa pujottelukisan Levillä ja Itävallan Gurglissa. Loukkaantumisen jälkeinen aika oli vaikeaa.

– Mentiin melko syvälle siinä vaiheessa, kun se loukkaantuminen ja sen vakavuus jossain vaiheessa selvisi, Haarala sanoo.

Shiffrin itse kertoi Sestrieren voittonsa jälkeen eläneensä kuin henkisessä sumussa. Tunnetta Shiffrin kuvaili samanlaiseksi kuin isänsä äkillistä kuolemaa seuranneena vuotena. Shiffrinille hyvin läheinen Jeff-isä kuoli vuonna 2020 kotona tapahtuneen onnettomuuden seurauksena.

Mikaela Shiffrin nousi ensimmäistä kertaa maailmancupin palkintokorokkeelle joulukuussa 2011 oltuaan kolmas Lienzissä. Voiton vei kuvassa Shiffriniä halaava Marlies Schild.

Nopea nousu huipulle

Shiffrin nousi alppihiihtomaailman huipulle poikkeuksellisen nuorena. Hän debytoi maailmancupin pujottelukilpailussa maaliskuussa 2011 päivää vaille 16-vuotiaana.

Ensimmäinen koitos päättyi karsiutumiseen toiselta kierrokselta, mutta jo saman vuoden joulukuun lopussa Shiffrin tuuletti ensimmäistä palkintopallisijoitustaan oltuaan kolmas Itävallan Lienzissä.

Shiffrinin tehdessä nousuaan maailmancupissa, suomalainen lajilegenda Tanja Poutiainen, nykyisin Tanja Poutiainen-Rinne laski viimeisiä vuosiaan maailmancupissa. Poutiainen-Rinne muistaa elävästi Shiffrinin tulon alppisirkukseen.

– Siinä oli sellainen, että ohhoh, tulipa sieltä nuori laskija. Se on jotenkin elävästi jäänyt mieleen, kuinka nuorena hän nousi maailman huipulle, Poutiainen-Rinne sanoo.

Vaikka Shiffrin tiedettiin lahjakkaaksi laskijaksi, oli nousu suoraan huipulle silti yllätys.

– Joku suomalainen tuttava oli kyllä maininnut, että joku nuori jenkki on laskenut tosi huikeita pisteita tai on selkeästi tulossa, Poutiainen-Rinne muistelee.

– Mutta kyllä se tavallaan yllätyksenä tuli.

Jo seuraava kausi oli Shiffrinin todellinen läpimurtokausi. Hän oli kolmas Levillä marraskuun lopussa. Maria Höfl-Rieschin voittamassa kilpailussa kakkospallilla seisoi Poutiainen-Rinne. Uransa ensimmäistä maailmancupin voittoaan Shiffrin juhli, kuinka ollakaan, Åressa joulukuussa ollessaan vain 17-vuotias.

Shiffrin voitti kauden aikana neljä kilpailua ja oli palkintokorokkeella kaikkiaan seitsemän kertaa.

Shiffrin voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa Schladmingin pujottelussa helmikuussa 2013 ja tuuletti samana keväänä ensimmäistä pujottelucupin voittoaan. Sotshin olympialaisissa vuonna 2014 Shiffrinistä tuli historian nuorin pujottelun olympiavoittaja 18 vuoden ja 351 päivän ikäisenä.

– Ylipäätään nuorena oli tosi vahva, ja henkinen vahvuus on paistanut hänestä. On nuorena pystynyt nousemaan maailman huipulle ja siellä pysymään. Nuorena tuli varmasti paljon mediahuomiota ja paineita ulkopuolelta. Pystyi hyvin niitä heti käsittelemään, Poutiainen-Rinne sanoo.

Iän ja menestyksen myötä huomio ja urheilun ulkopuoliset vastuut ovat kasvaneet huimasti.

– Brändi on siinä sivussa kasvanut, niin se on tuonut helvetisti velvoitteita myöskin sen urheilemisen lisäksi. Sen kaiken hanskaaminen yhdessä paketissa, niin kyllä väitän, että puhutaan poikkeuksellisesta urheilijasta noin lajin lahjoilla, mutta myös henkisellä puolella, Haarala sanoo.

– Mutta muistuttaisin, että hän on ihminen, jolla on tunteet. Kun ylämäkiä tulee, meneee hienosti, mutta kun tulee alamäkiä, on varmasti myös haastavaa, Haarala sanoo viitaten kuluneen kauden vaikeuksiin.

Mikaela Shiffrin laski uransa ensimmäiseen maailmancupin voittoon Åren pujottelussa joulukuussa 2012.

"Käskee suksea ihan eri lailla"

Shiffrin on loistanut eritoten pujottelussa, jossa hän on saavuttanut 63 maailmancupin osakilpailuvoittoa. Suurpujottelusta voittoja on 22, syöksystä viisi ja supersuurpujottelusta neljä. Shiffrinin monipuolisuudesta kertoo se, että hän on historian ainoa laskija, joka on voittanut maailmancupin osakilpailun kuudessa lajissa, syöksyssä, supersuurpujottelussa, suurpujottelussa, pujottelussa, alppiyhdistetyssä ja paripujottelussa.

Alppihiihtoasiantuntija, ex-huippualppinisti Kalle Palander toteaa Shiffrinin olevan "jäätävän kova henkisesti, mutta varsinkin fyysisesti".

– Sehän on ihan eri luokkaa kuin kukaan muu noissa karkeloissa. Aina ratojen lopussa näkee – sellaiset 15 sekuntia viimeisestä väliajasta maaliin – se räimii siitä ihan helvetin kovaa. Se kertoo siitä, että se ei murru henkisesti, eikä sitten myöskään fyysisesti radan loppuvaiheessa.

Palanderin mukaan "äärimmäisen taitava" Shiffrin laskee täysin ainutlaatuisella tavalla muihin naislaskijoihin verrattuna.

– Se käskee suksea ihan eri lailla kuin kukaan muu. Muut vain tulee sen, mitä se suksi tuo, Palander sanoo.

– Eli kun suksissa on helvetisti voimaa, sitä pitää käskyttää ihan perhanasti. Helposti naisilla menee siihen, että he vain ovat suksen päällä ja tekevät sen, mitä se rinne ja suksi tuo. Hänhän sitten oikeasti käskee suksea.

Mikaela Shiffrin (oik.) ja Tanja Poutiainen olivat yleinen näky palkintokorokkeella yhdysvaltalaisen uran alkuvuosina. Tässä Levillä vuonna 2012. Maria Höfl-Riesch voitti, Poutiainen oli toinen, Shiffrin kolmas.

Haarala arvioi suojattinsa fyysisten ominaisuuksien olevan lajin vaatimalla tasolla, mutta fyysistä ylivertaisuutta hän ei allekirjoita. Shiffrinin koko paketti on kunnossa.

– Väitän, että se on fysiikan ja lajitaidoin yhteistuotos, mikä hänestä tekee ylivertaisen ja lajitaidot ovat aivan tapissa, Haarala sanoo.

– Meidän lajissa ei ole sellaista yhtä osa-aluetta, jota harjoittamalla tulee maailman parhaaksi. Puhutaan taitolajista. Varmaan se paketti, huomioidaan fysiikan eri osa-alueet ja niiden kehittäminen, on lajin vaatimalla tasolla, se on päivänselvä asia. Varmaan siellä ylärajoilla.



Haarala muistuttaa, että laskutaito auttaa myös jaksamaan paremmin.

– Jos osaa laskea, tarvitsee vähemmän tapella virheitä vastaan, jolloin yleensä on enemmän voimaa siellä ratojen loppuosassa.

Haarala toteaa Shiffrinin olevan hyvä myös taktisesti. Yhdysvaltalainen ei välttämättä ole aina nopein yksittäisillä radan sektoreilla, mutta kokonaisajassa hän on ollut maailmancupissa "sata kertaa parempi kuin kukaan muu".

– Se varmaan kertoo jostain, Haarala toteaa.

– Tekniset asiat ovat hallinnassa ja ergonominen laskuasento. Hän seisoo hyvin keskellä suksea, on se olosuhde mikä tahansa.

Janne Haarala kertoo Mikaela Shiffrinin valmistautuvan kisasuorituksiinsa äärimmäisellä huolellisuudella.

Poutiainen-Rinne kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, millaisella tarkkuudella Shiffrin keskittyy kaikkeen tekemiseensä. Esimerkin tästä hän sai Levin maailmancupissa, jossa seurasi Shiffrinin toimintaa radankatselussa.

– Toiset menee kymmenessä minuutissa radan läpi ja toisilla menee puoli tuntia. Kyllä Shiffrin on niitä, joilla kestää keskimääräistä kauemmin se radan katselu. Vaikka hän on niin kokenut ja kaiken voittanut, niin edelleen joka ikisessä maailmancupin startissa hän tosi pieteetillä sen radan katselee ja muistelee sitä. Sen näkee, kun hän mielessään sitä käy läpi joka välissä, Poutiainen-Rinne kertoo.

– Olin itse samanlainen. Sitä on hauska seurata sivusta.

Shiffrin on kuulunut maailman alppihiihtokärkeen vuodesta 2012 lähtien. Poutiainen-Rinne näkee juuri tarkan paneutumisen olevan yksi avain huipulla pysymiseen.

– Hänellä varmaan on ne tietyt rutiinit ja hän tekee ne tosi tarkasti joka päivä. Oli treenipäivä tai kisapäivä, hän tekee asiat niin hyvin kuin sinä päivänä pystyy tekemään, Poutiainen-Rinne sanoo.

– Maailman huipulla oleminen on niin kovaa, että jos alkaa oikoa tai tekee vähän vasemmalla kädellä, niin äkkiä sieltä tullaan alaspäin . Hän on sisäistänyt hyvin, että hänkään ei voi levätä missään vaiheessa.

Haarala vahvistaa Poutiainen-Rinteen havainnot.

– Hän tekee kaiken todella pieteetillä alkaen aamun warm-upista. Jos on kisa, se päivä alkaa aika aikaisin ja siinä ei jätetä ihan mahdottomasti tekemättä, Haarala kertoo.

– Jos yritetään harjoituksissa jotain saavuttaa, ei hän pelkää niitä määriä ja sitä volyymia. Jos ei se homma mene, niin sitten me lasketaan vähän pidempään. Sitten jos joskus on toisin päin ja onnistuu nopeammin, saattaa päättyä treenit nopeammin. Mutta äärimmäisellä pieteetillä, ja varmasti kaikki nyanssit ottaa huomioon siinä päivittäisessä arjessa.

Mikaela Shiffrin esiintyy julkisuudessa usein hymyilevänä, ja hymyä riittää Janne Haaralan mukaan myös valokeilan ulkopuolella.

"Äärimmäisen sydämellinen ihminen"

Neljä–viisihenkisen tiiminsä kanssa maailmaa kiertävä Shiffrin on nykyisin kaikkien tuntema supertähti. Haaralan lisäksi ryhmään kuuluvat toinen lajivalmentaja Karin Harjo, fysio, yksi tai kaksi huoltomiestä sekä myös valmennuksessa mukana oleva Shiffrinin äiti Eileen.

Shiffriniin kohdistuva huomio on uran alkuaikoihin verrattuna kasvanut huimasti ja supertähdellä riittää vientiä jatkuvasti. Miljoonia euroja urallaan ansainnut Shiffrin on kuitenkin Haaralan sanoin "erittäin normaali ja hyväsydäminen ihminen.

– Vaikka puhutaan supertähdestä maailmankin mittakaavalla, niin on äärimmäisen sydämellinen ihminen, Haarala sanoo.

– On hymyileväinen ja ottaa ihmiset huomioon. Niitä nimikirjoitusten ja valokuvien pyytäjiä on ihan älyttömästi, ja joka päivä hän osaa kaikille olla ystävällinen. En sano, että kaikille annetaan, ja varsinkin kun me harjoitellaan, niin hän keskittyy töihinsä, mutta edelleen ystävällisesti pystyy kommunikoimaan joka tapauksessa.

Yksi nimikirjoitusten pyytäjä, Poutiainen-Rinne allekirjoittaa Haaralan näkemyksen. Shiffrinin faneiksi tunnustautuvat ex-laskijan lapset toivoivat Levin maailmancup-viikonlopun yhteydessä saavansa Shiffrinin nimikirjoituksen kypäriinsä. Tapaaminen onnistui Haaralan kautta.

– Ei ollut mikään ongelma, vaikka hän on iso stara. Häneltä liikenee hetki faneillekin. Näin koen, kun olen sivusta seurannut. Tosi mahtavasti hän on säilyttänyt sellaisen, että ottaa huomioon fanit, vaikka välillä varmasti tuntuu rankalta, kun revitään joka suuntana.

Palander puolestaan kertoo vaikuttuneensa Shiffrinistä, jonka tapasi Levillä ennen maailmancupin kilpailuita. Shiffrin oli pari päivää ennen kilpailua tutustumassa rinteeseen äitinsä kanssa, kun Palander ja toinen ezx-laskija Sami Uotila osuivat paikalle.

– Esittelin itseni, ja hän oli aivan fiiliksissä, että vitsi, mitä te olette tehneet Suomen alppihiihdolle. Oli aivan täpinöissään, Palander kertaa ja sanoo olleensa nöyrää poikaa historian kovimman alppinistin edessä..

– Mää luulin, että se olisi niin kuin monet menestyneet urheilijat, että niistä tulee tosi v****maisen oloisia ja ylimielisiä. Se oli aivan täysin päinvastainen. Se on oikeasti helvetin hyväsydäminen ihminen. Se oli mulle yllätys.

Lue myös: Urheilun superpari paineli kihloihin

Mikä sitten ajaa kaiken voittanutta Shiffriniä yhä jatkamaan laskemista fanien ja median ristipaineessa. Haaralalla on kysymykseen yksinkertainen vastaus.

– Vaikka ne voitot ovat tärkeitä ja merkitsevät paljon, hän vain yksinkertaisesti haluaa tulla paremmaksi. Se oli varmaan osasyy siihen, että miksi ne minutkin tänne halusivat. Joitain nyansseja voisin tuoda ja uutta siihen. Harjoitellaan laadukkaasti, jotta tullaan paremmaksi, hän sanoo.

– Niin paljon hän on voittanut, ja varmasti olisi elämässä paljon muutakin, mutta hän rakastaa laskettelua ja haluaa tulla siinä joka päivä paremmaksi.

Lähteet:

The Players Tribune, Britannica, NBC Sports, NBC Sports, Olympics.com.