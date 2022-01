Etelä-Korea: Pohjois-Koreasta laukaistiin tunnistamaton ammus mereen

Pohjois-Korean talous on kärsinyt ankarista pakotteista kansainvälisten neuvotteluiden ollessa jäissä. Erakkovaltion maineessa oleva Pohjois-Korea on lisäksi ollut tavallistakin eristäytyneempi koronaviruksen takia.

Kuolleiden johtajien syntymäpäivä vietetään

Maa on väläyttänyt myös mannertenvälisten ballististen ohjusten ja ydinaseiden testaamista jälleen, mistä se on pidättäytynyt vuodesta 2017 lähtien. Testien odotetaan kuitenkin taukoavan ensi viikolla alkavien Pekingin talviolympialaisten aikana, sillä Kiina on maan ainoa ulkomainen liittolainen, ja Pohjois-Korea on sen tuesta riippuvainen.