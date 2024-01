Tapparaan uusi vahvistus – "Keskustelimme jo viime vuonna"

Ekberg on kiekkoillut valtaosan urastaan Ruotsin SHL:ssä. Tällä kaudella hän on pelannut 28 ottelua Slovakian liigan HK Dukla Trencinin joukkueessa.

– Ekberg tuo leveyttä Tapparan puolustukseen, viime ajat olemme menneet varsin kapealla rosterilla puolustuksen suhteen. Tobiaksella on vahva tausta Ruotsin SHL:stä ja sopeutuu varmasti nopeasti Tapparan pelitapaan, urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kommentoi tiedotteessa.

Ekbergin mukaan Tappara on ollut hänelle vaihtoehto jo aiemminkin.

Tappara on SM-liigassa toisena. Se on kahden pisteen päässä Ilveksestä, joka on pelannut peräti viisi ottelua naapuriaan enemmän.