Tapparan käynnissä olevan kauden päätteeksi jättävä Rikard Grönborg palaa Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaksi.

Ruotsin jääkiekkoliitto vahvisti tiistaina, että Grönborg solmi kaudet 2026-30 kattavan valmentajasopimuksen.

– Haluamme aloittaa tärkeän tehtävän ja muovata moderniorganisaatio Tre Kronorin ympärille kansainvälisen jääkiekon muuttuessa. Rikard on siinä tehtävässä avainasemassa, Ruotsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Anders Lundberg toteaa tiedotteessa.

Grönborg toimi Ruotsin päävalmentajana vuosina 2016-19. Hän johdatti Ruotsin kahteen maailmanmestaruuteen.

Ensimmäisen maajoukkuestinttinsä jälkeen Grönborg toimi neljä vuotta Zürich Lionsin päävalmentajana ja nyt hän valmentaa kolmatta ja viimeistä kauttaan Tapparassa.

Tappara vahvisti aiemmin tiistaina, että Grönborg jättää seuran tämän kauden päätteeksi.