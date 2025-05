Tässä on Olli Jokisen seuraaja

SHL:ssä pelaava Timrå IK on nimennyt Tommy Samuelssonin seuran uudeksi päävalmentajaksi.

Timrå joutui aloittamaan äkillisesti uuden päävalmentajan etsimisen huhtikuussa, kun Olli Jokinen päätti yllättäen purkaa sopimuksensa perhesyistä.

Jokinen solmi lopulta 2+1-vuotisen sopimuksen HIFK:n kanssa.

Timrå tiedotti torstaina nimenneensä Tommy Samuelssonin Jokisen korvaajaksi. 65-vuotas Samuelsson valmensi viime kaudella Allsvenskanissa pelaavaa Nybro Vikingsiä.

– Tommy on johtaja, jossa yhdistyy kokemus, selkeys ja kyky kehittää niin joukkuetta kuin yksilöitäkin. Olemme vakuuttuneita, että hän on oikea henkilö rakentamaan tätä matkaamme. Hän sopii todella hyvin siihen identiteettiin, jota me haluamme edustaa, Timrån urheilujohtaja Ken Norberg sanoo.

Samuelsson on uransa aikana toiminut muun muassa HV71:n, Färjestadin ja Skellefteån päävalmentajana. Tämän lisäksi hän on valmentanut Sveitsissä, Saksassa ja Itävallassa sekä ollut Ruotsin maajoukkueessa apuvalmentajana.