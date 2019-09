Vaaratilanne tallentui videolle: Onnibus ohitti matkailuauton, vaikka kaksi autoa tuli vastaan – näin yhtiön toimitusjohtaja kommentoi

Yhtiön toimitusjohtaja kommentoi näin

– Jos asiasta on tullut meille tietoa, silloin todennäköisesti asia on tutkittu meidän prosessin mukaisesti esimiesten kanssa ja kuljettajan kanssa on käyty tilanne läpi, Helken vastaa.

– Tietysti toimimaan liikennesääntöjen mukaan ja niin, ettei aiheuta vaaraa. Linja-autollakin ohitetaan, se on ihan normaalia. Linja-autolla ohitetaan tilanteissa, joissa on yksi kaista suuntaansa, mutta liikenneturvallisuus menee kaiken edelle, Helken avaa.

Millaiset aikatauluvaateet yhtiöllä on kuljettajille?

Helken painottaa, että jos jonkin linjan ajoaika on epärealistinen, ajoaikaa pyritään lisäämään. Näin on tehty kuutostien aikatauluissa tänä syksynä elokuun alussa, kun reitille lisättiin Porvoon pysähdyksiä, eikä reitille suunniteltu ajoaika riittänytkään.

– Aikatauluja ei saa ajaa kiinni liikennesääntöjä vaarantaen. Jos aikataulussa on vika eli perille ei useinkaan päästä aikataulujen mukaisesti, aikataulussa on se vika.

Helken puhuu isojen määränpäiden eli reitin päästä päähän aikatauluista, sillä tienvarsipysäkkien aikataulut on tietoisesti jätetty tiukoiksi, jotta bussi on mieluummin hiukan myöhässä kuin etuajassa pienellä tienvarsipysäkillä. Jos bussi olisi etuajassa tienvarsipysäkille, se olisi asiakkaan kannalta ongelmallista.

Helken sanoo lisäksi, että myöhästymisiä toisinaan tulee väistämättä, sillä liikenteessä on erilaisia tilanteita. Kuljettajille ja yhtiön matkustajille Helkenillä on selkeä viesti: yhtiön kuljettajat ovat ammattikuljettajia, joiden ensimmäisenä arvona on liikenneturvallisuus. Yhtiöllä on Helkenin mukaan 27 kaksikerrosbussia, joilla ajetaan noin tuhat kilometriä päivässä.