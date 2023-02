MTV Uutisten kysely: Tämän verran kevään eduskuntavaalit kiinnostavat suomalaisia nyt

Kevään eduskuntavaaleihin on enää alle kaksi kuukautta. Vaalipäivä on 2. huhtikuuta.

MTV Uutisten kyselyn perusteella kansalaisten kiinnostus vaaleihin on tällä hetkellä jokseenkin jakautunutta.

Millä perusteilla valitaan ehdokas?

Taulukossa tulokset on esitetty keskiarvoina asteikolla 1–10, jossa arvon 10 sai kullekin vastaajalle tärkein ja arvon 1 vähiten tärkein peruste.

Myös ehdokkaan puoluekanta on suhteellisen tärkeä valintaperuste. Tämä on varsin luonnollista Suomessa käytettävässä suhteellisen vaalitavan järjestelmässä, jossa ääni ehdokkaalle on samalla ääni koko listalle eli yleensä puolueelle.