Vaalijohtaja MTV Uutisille: Aluevaalit järjestetään varmuudella ajallaan – näin äänestät, jos joudut karanteeniin

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona 12. tammikuuta, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.

Toisin kuin viime kevään kuntavaaleja, aluevaaleja ei tulla siirtämään, vaikka epidemia jyllää ja sairaaloissa on enemmän koronapotilaita kuin ikinä aiemmin.

– Kyllä tämä on aivan varma asia. Oikeusministeriö on tehnyt yhteistyötä koko syksyn THL:n kanssa, ja THL:n näkemys on tällä hetkellä se, että ei ole mitään syytä, miksi vaaleja ei voitaisi toimittaa tässäkin tilanteessa, Arto Jääskeläinen toteaa.