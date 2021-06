Upouusi äänestyspaikka Helsingissä vetää erityisesti nuoria aikuisia – "Ovat löytäneet hyvin äänestyspaikalle"

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tänään, ja äänestyspaikat aukesivat aamuyhdeksältä. Äänestää voi iltakahdeksaan saakka.

MTV Uutiset Live vieraili Helsingin Kalasatamassa uudessa äänestyspaikassa Kaupunkiympäristötalossa ja selvitti, miten äänestys on sujunut vaalipäivänä.

– Tasaista virtaa on ollut ja ihmiset ovat löytäneet hyvin äänestyspaikalle. Tämä on ensimmäistä kertaa äänestyspaikkana, joten kaikki ovat tulossa uuteen paikkaan, sanoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Mirka Saarelainen.

Vauhdilla kasvavassa Kalasataman kaupunginosassa on jo nyt kaksi äänestyspaikkaa.

Saarelaisen mukaan monet tänään äänestäneistä ovat nuoria aikuisia ja perheitä, mutta myös iäkkäämpiä ihmisiä on näkynyt.

Korona mutkistaa äänestämistä

Pandemia-ajan kuntavaaleissa terveysturvallisuus on pitänyt huomioida uudella tavalla.

– Vaalipaikassa sisällä on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja. Vaalivirkailijoilla on visiirit. Sen lisäksi meillä on valmius tällä hetkellä järjestää ulkoäänestys tai autoäänestys.