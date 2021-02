Kuntavaalien siirtämiseen suhtaudutaan puoluekentällä nihkeästi - oikeuskansleri yllätti puoluesihteerit "housut kintuissa"

– Minun ajatukseni on se, että mahdollisimman paljon normaalin aikaan liittyvää pyritään järjestämään myös korona-aikana, toki terveysturvallisesti. Virkamiehet lähestyvät tätä enemmän riskien kautta. Olemme olleet sitä mieltä, että kyllä vaalien järjestäminen Suomessakin onnistuu, kun se on muuallakin onnistunut, Rönnholm sanoo.

– Helmikuun aikana tullaan päättämään siitä, järjestetäänkö vaalit vai ei. Tässä edelleen lähdetään siitä, että vaalit järjestetään. Vaalit on järjestettävä terveysturvallisesti ja edelleen on yksityiskohtia, joita on selvitettävä. Työ on käynnissä, Henriksson kertoo.