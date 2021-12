Vaa'an vuosihoroskooppi 2022

Rakkaus

Vaakojen rakkauselämä on tänä vuonna kaikkea muuta kuin vakaata.

Sinun täytyy olla itse aktiivinen. Joudut silti ehkä huomaamaan tapaavasi enimmäkseen ihmisiä, jotka haluavat olla vapaita ja riippumattomia. Sellaista ihmistä ei voi pakottaa sitoutumaan, mutta hetkinen, sellainenhan sinä itsekin olet. Et sinäkään ole vielä valmis parisuhteeseen, vaikka sellaista kuvittelet. Oikeasti haluat vain tavata kiinnostavia ihmisiä ja pitää hauskaa.

Perhe

Ystävyys

Ystävyyssuhteet ovat sinulle tärkeitä, mutta tänä vuonna niiden ylläpito jää aika pitkälti somen puolelle, sillä monenlaista kiirettä riittää niin sinulla kuin ystävilläsikin. Hyvä ystävyys kestää kuitenkin myös ajoittaiset tauot ja jatkuu taas siitä mihin jäi, kun aikaa on enemmän.

Työ ja ura

Sinulla on tänä vuonna paljon uusia mahdollisuuksia työelämässä. Haasteet eivät todellakaan pelota sinua.

Jos sinulla on työpaikanvaihto mielessä, tutki tarkkaan eri vaihtoehdot, äläkä irtisanoudu nykyisestä työstäsi, ennen kuin uusi paikka on aivan varma. Sinua voi myös houkuttaa ajatus ryhtyä yrittäjäksi. Tai ehkä sinä lähdetkin opiskelemaan lisää. Mahdollisuuksia on monia, ja vaikeinta onkin päättää minkä niistä valitset.