Uutta tietoa sinilevätilanteesta – havainnot lisääntyneet erityisesti näillä alueilla

Sinilevähavaintojen määrän on lisääntynyt erityisesti rannikkoalueilla, kertoo Suomen ympäristökeskus tiedotteessaan.

Sinilevää on havaittu 29:llä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Sinilevää havaittiin lähinnä Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikoilla, mutta havaintoja on myös Satakunnan, Pohjanmaan, sekä Pohjois-Pohjanmaan rannikoilla.

Myös avomerialueilla on havaittu runsaasti sinilevää edellisviikkoon verrattuna. Määrä on kasvanut erityisesti Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosissa. Koko Suomenlahdella on runsaasti esiintymiä.