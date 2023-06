Jääkiekkoliitto näyttäytyi ylimielisenä ja syrjintää vähättelevänä – puheenjohtaja Harri Nummela vastaa

– Tämä on ollut meille oppimisprosessi, jonka aikana olemme pyrkineet asiantuntijoiden avulla selvittämään, miten tällaisissa tilanteissa tulee oikeaoppisesti toimia ja miten Jääkiekkoliiton toiminta suhtautuu yhdenvertaisuuslakiin. Olemme hyväksyneet yhdenvertaisuusvaltuutetun sovintoehdotuksen, pyytäneet anteeksi pelaajalta ja valmentajalta, ja sen myötä kääntää katseet uuteen kauteen. Meidän on nyt tärkeä keskittyä toimiin, joilla vastaavat tapaukset estetään jatkossa, Nummela sanoo.

"Tapausta ei missään tapauksessa ole vähätelty"

– Tapausta ei missään tapauksessa ole vähätelty Jääkiekkoliitossa ja pahoittelemme, että sellainen kuva on välittynyt julkisuuteen. Rasismi urheilussa on vakava asia, johon myös liitossa suhtaudutaan kaikella vakavuudella. Pahoittelemme myös sitä, että tapaus näyttäytyy ristiriitaiselta ulospäin. On kuitenkin ollut tärkeää selvittää kaikkien asiassa esitettyjen väitteiden paikkaansa pitävyys ja mihin väitteet ja näkemykset perustuvat. Olemme myös käyneet läpi sitä, millaiset ohjeet ja koulutus liitolla on ollut tapahtuma-ajankohtana ja miten ohjeita on käytännössä sovellettu, Nummela sanoo.