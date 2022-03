Olympiakomitean työntekijöiltä lausunto – "Emme ole valmiita eikä toimintamme ole täydellistä"

Tiedotteessa kerrotaan, että henkilöstä on toimittanut näkemyksensä Olympiakomitean hallituksen tietoon ennen eilistä kokousta. He irtisanoutuvat toimintatavasta, jolla Mika Lehtimäen työsuhteen jatkamista on käsitelty ja miten siitä on päätetty.