Uutta tietoa Gnistanin tilanteesta – "Näyttää epätodennäköiseltä"

Gnistanin kotikenttänä toimivan Mustapekka-areenan pääkatsomo paloi lauantain vastaisena yönä täysin. Palossa tuhoutuivat Veikkausliiga-joukkueen varusteet, toimistotilat ja esimerkiksi fanituotteet.

Gnistan ei voi pelata loppukaudella otteluita enää Oulunkylässä. Seura kartoittaa nyt kuumeisesti peliareenaa nopealla aikataululla.

Toimitusjohtaja Ilkka Vanala on väläytellyt vaihtoehdoiksi muun muassa Olympiastadionia ja Myyrmäkeä. HJK tarjosi heti lauantaina Töölön jalkapallostadionia Gnistanin käyttöön loppukaudeksi.

Keskustelut ovat nyt hieman nytkähtäneet. Vanala on käynyt dialogia HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden kanssa.

– Alustavia viestinvaihtoja on käyty Akin kanssa, mutta vuoropuhelu on auki muihinkin paikkoihin. Yhteydenottoja on tullut näiden kolmen lisäksi muualtakin, Vanala sanoo sunnuntaina.

Yksi vaihtoehto on kuitenkin jäämässä todennäköisesti pois suunnitelmista.

– Jos ihan maalaisjärjellä ajatellaan, niin Olympiastadion näyttää tässä vaiheessa epätodennäköiseltä vaihtoehdolta, ainakin koko loppukauden osalta, Vanala sanoo.

Gnistanin on mietittävä urheilullisen näkökulman lisäksi nyt voimakkaasti taloudellista puolta.

– Uskon, että ihmiset tulevat kyllä katsomaan meidän pelejämme, mutta meillä on kuitenkin liikevaihdolliset tavoitteet. Ottelutapahtumasta tulevien tulojen lisäksi meillä on yrityskumppanuudet. On käytävä läpi, ettei niissä ole mitään ristiriitoja (tulevan pelipaikan sopimusten suhteen). Niissä varmasti joustetaan, mutta ne on kaikki fiksusti hoidettava, Vanala sanoo.

– Nyt on laskettava plussat ja miinukset. Kannattajia on myös mietittävä, että mikä on heille paras vaihtoehto. Meille on tullut paljon ihmisiä kävellen ja julkisilla. En halua pakottaa yhteisöä vaikeisiin ratkaisuihin.

Gnistanin seuraava kotiottelu on tämänhetkisen otteluohjelman mukaan vasta 4. elokuuta. Täksi sunnuntaiksi kalenteroitu IFK Mariehamn -kamppailu peruttiiin. Loppukaudella kotiotteluita on vielä 6–7.

Seuraa voi nyt tukea

Veikkausliigan nousijajoukkue julkaisi sunnuntaina tietoa tukimahdollisuuksista. Seuraa voi tukea Kipinärahastoon. Fanituotteet tuhoutuivat, mutta seuran satavuotiaasta historiasta kertovia kirjoja säästyi. Niitä on mahdollista ostaa. Lisäksi Gnistan pyytää isommista lahjoituksista ja yhteistöistä kiinnostuneita olemaan yhteydessä Vanalaan.

– Eilen illalla työstettiin niitä. Nyt kun viikko alkaa, niin aletaan miettiä lisää, kun ihmiset ovat paremmin tavoitettavissa. Ihmiset ovat kyllä ottaneet avosylin ne puhelut vastaan, mitä tässä on nyt soiteltu. Olemme tyytyväisiä, että heti sunnuntaina pystyimme kertomaan, miten meitä voi auttaa.

Mustapekka-areenan raunioihin jäi myös valtava määrä joukkueen historiaa. Vanala on menossa sunnuntaina paikalle. Hän uskoo, että esimerkiksi joitain palkintoja olisi mahdollista pelastaa tuhojen alta.

Palon syttymissyytä tutkitaan. Poliisi ei epäile rikosta, mutta sen mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Tähän Gnistan ei ole saanut vuorokauden aikana lisätietoa.

– Eilen saatiin tieto, että ehkä maanantaiaamuna kommentoivat virallisemmin seuraavan kerran. Se on palanut pois, joten se syy ei meihin hirveästi vaikuta. Totta kai sillä on korvausten kannalta sitten väliä, Vanala päättää.

