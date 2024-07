"Kaikki tuhoutuneet täysin" – Gnistan-pomolta karu tilannepäivitys palopaikalta

– Pukukopit, varastot, punttisalit, kaikki ovat tuhoutuneet täysin. Tilannekuva on karu ja lohduton, Vanala luettelee MTV Urheilulle Oulunkylässä.

– Meillä ei ole harjoituskenttää, ei varusteita, joukkueen henkinen tila on päästävä purkamaan. Perusasiat puuttuvat tällä hetkellä.

Gnistan menetti tulipalossa kaiken – seurapomo avaa tuhojen vaikutuksia: "Tämä on absurdia"

Seura on ehtinyt jo vahvistamaan, että stadionilla ei tällä kaudella pystytä pelaamaan pääsarjatason otteluita. Muun muassa HJK on tarjonnut apuaan Gnistanille pelipaikan suhteen. Tilanne on lauantaina keskipäivällä kuitenkin täysin auki.