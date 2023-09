Uutissuomalaisen gallup: suomalaisten puoluekannalla suuri vaikutus rasismiin suhtautumiseen

Kyselystä ilmenee, että 20 prosenttia on täysin samaa mieltä ja 37 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa”. Jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa on 23 prosenttia ja täysin eri mieltä 13 prosenttia vastaajista.