Uutissuomalainen: Uusi lapsiasiavaltuutettu toisi suomalaisten Isis-taistelijoiden lapset kotimaahan vaikka väkisin

Lapsiasiavaltuutettu sanoo lehdelle, että Isis-lapsilla on oikeus samanlaiseen suojeluun kuin muillakin suomalaislapsilla. Pekkarisen mukaan vanhemmilta täytyisi selvittää suostumus lasten siirtoon. Jos suostumusta ei anneta, täytyisi harkita tahdonvastaisia toimenpiteitä.

Suojelupoliisi on arvioinut, että Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 30 on lapsia.