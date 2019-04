Suomalainen ”Avesta” lähti kurdien vallankumoukseen Isisiä vastaan – vahti vangittuja suomalaisia Isis-vaimoja

Avesta on liittynyt vapaaehtoisena kurdien YPJ-joukkoihin, jossa naiset puolustavat Syyrian alueen Kurdistania, jota usein kutsutaan myös Rojavaksi.

Videon taustalla on suurikokoinen juliste 26-vuotiaana kuolleesta britistä Anna Campbellista, joka Avestan tapaan oli tullut alueelle vapaaehtoisena taistelijana.

Kiinnostui aatteesta



Avesta kertoo, että hän on taustaltaan terveydenhoitoalan työntekijä, joka on toiminut erilaisissa ruohonjuuritason yhteisöissä ja poliittisissa projekteissa. Juuri politiikka olikin syy hänen kiinnostukseensa lähteä Syyrian kurdialueille.

– Se on jotain ainutlaatuista, mitä täällä tapahtuu, ja sitä pitää myös puolustaa, Avesta kertoo ajatuksistaan.

Opetettiin myös käyttämään asetta



– Sillä on iso rooli. Meidän pitää tietää, minkä takia me taistellaan täällä, hän toteaa ideologisesta opetuksesta.

Asetta hänen ei ole tarvinnut käyttää, mutta pitää kykyä puolustautumiseen tärkeänä, sota-alueella kun on. Hän painottaa, ettei tullut alueelle päästäkseen taistelemaan.

– Täällä nuoret eivät voi tehdä sitä valintaa, että tarttuvatko aseeseen vai ei. Sota on ollut arkipäivää. Tätä yhteiskuntaa on pitänyt ikävä kyllä puolustaa myös asein, hän toteaa.

Isis-vaimoilta löytyy aseita ja pommiaineksia



Hänen mukaansa siinä näki, että niin sanotut Isis-vaimot eivät ole vain uhreja, vaan heilläkin on suuri rooli järjestön toiminnassa.

– Myös näki sen, että monia naisia oli pakotettu tai ei oltu päästetty pois. Ja varsinkin oli surullista nähdä nälkiintyneitä tai haavoittuneita lapsia, jotka eivät voineet tehdä päätöstä, vaan he olivat siellä vanhempiensa tahdosta, hän toteaa.

Kohtasi myös suomalaisia Isis-vaimoja



Tehtävässä Avesta kohtasi myös vastapuolella toimineita suomalaisia, joista on mediassa puhuttu Isis-vaimoina.

Monen Euroopasta tulon taustalla oli Avestan käsityksen mukaan kokemus siitä, etteivät he päässeet toteuttamaan uskontoaan haluamallaan tavalla ja olivat kokeneet paljon rasismia.

– Eivät ne olot ole olleetkaan niin hyvät kuin he ovat ajatelleet, jopa vielä huonommat, Avesta pohtii.

Kysymys siitä, mikä Isis-vaimojen ja muiden vankien kohtalo tulevaisuudessa on, on hänestäkin hankala. Moni taho Euroopassa on ilmoittanut, ettei heitä haluta ottaa takaisin länsimaihin.