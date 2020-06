Oikeusministeri Henriksson IS:lle: al-Holin leiriltä palaavia pidettävä silmällä – terrorismilakiin odotettavissa tiukennuksia

Suomeen saapui viikko sitten Syyriasta al-Holin leiriltä paenneita naisia ja lapsia. He pääsivät Suomeen Turkin kautta. Tilanne on herättänyt keskustelua siitä, minkälainen turvallisuusuhka terroristijärjestö Isisiin kytkeytyvät henkilöt saattavat olla Suomelle.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) painottaa, että nyt on poliisin tehtävä tutkia mikä naisten tilanne Isisin kalifaatissa ja Syyriassa on ollut.

– On vakava asia, että meillä on ihmisiä, jotka haluavat lähteä tällaiseen paikkaan ylipäänsä ja heitä täytyy pitää silmällä, oikeusministeri sanoo IS:lle.

– En voi ottaa kantaa yksityistapauksiin, mutta lähden siitä, että heiltä on kysytty, mitä on tehty.

Työryhmä on pohtinut erityisesti terroristijärjestöön kuulumisen rangaistavuutta, joka on lakiteknisesti hankalasti säädettävä, IS kertoo.