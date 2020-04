Uutissuomalainen: Uudenmaan rajojen avaaminen ei näy tartuntaluvuissa

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on lisääntynyt Uuttamaata ympäröivissä sairaanhoitopiireissä korkeintaan puolet verrattuna Uudellamaalla todettujen koronatapausten kasvuun.

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on laskenut ainoastaan Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Keski-Pohjanmaalla määrä on pysynyt samana ja muissa sairaanhoitopiireissä on ollut kasvua.