Uusituore Talouskriisi-sivusto tarjoaa ratkaisuja koronan aiheuttaman kriisin hoitoon: "Osittain talouskriisi on aiheutunut siitä, että pandemiaan on reagoitu viiveellä"

Talouskriisi.fi-nettisivuston perustaja ja LUT-yliopiston professori Atte Jääskeläinen kertoi Uutisaamussa, että Nettisivun tarkoituksena on koota yhteen asiantuntemusta ja auttaa toinen toisiaan koronan aiheuttaman talouskriisin yli.

Jääskeläisen mukaan ideana on keskustella asioista ratkaisukeskeisesti eikä keskittyä ongelmien vatvomiseen.

Vuokraturvan toimitusjohtajan ja Talouskriisi-sivuston jäsenen Timo Metsolan mukaan tarkoituksena on, että kaikki yhteiskunnassa vetäisivät vankkureita samaan suuntaan.

– Osittain talouskriisi on aiheutunut siitä, että pandemiaan on reagoitu viiveellä. Hukkasimme ehkä muutaman kuukauden näiden Kiinan uutisten jälkeen, Metsola sanoo.

Asiantuntijoiden mielestä väistämätöntä on se, että koronapandemian seurauksena syntyy haittoja.

– Ensimmäinen iso kysymys on se, miten pystymme yhdessä Suomessa järjestämään asiat niin, että meillä olisi mahdollisimman paljon työtä ja toimintaa, joka synnyttää hyvinvointia. Toinen kysymys on se, mikä on oikean ja väärän välinen suhde eli kuka voittaa ja kuka häviää, Jääskeläinen pohtii.