Uusien autojen kysyntä pudonnut puoleen viime vuodesta 1990-luvun laman tasolle – "Rumia lukemia rekisteröintiluvuissa"

– Onhan toimintaympäristö ollut aika haastava jo tässä pidempään. Nähtiin, että kaupanteko alkoi rauhoittua tuossa viime vuoden puolella. Sama tahti on säilynyt tässä alkuvuonna ja kesän yli. Kauppojen päättäminen on ollut yleisesti 50 prosenttia miinuksella viime vuodesta, ja kyllähän se meilläkin on näkynyt, sanoo toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi Polestar Finlandista.