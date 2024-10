Uusi yritys: Tuskaiselta Ilvekseltä taas peliliike SM-liigassa

Alkukaudella isoa tuhoa tehnyt Ilveksen ykkösketju Eemeli Suomi – Matias Mäntykivi – Jens Lööke laitettiin uusiksi viikko sitten . Sen jälkeen koostumuskokeiluja on ollut muutamia, mutta tänään vierasottelussa Rauman Lukkoa vastaan kolmikko palaa yhteen.

Hyökkäysketjusta jokainen on aloittanut kauden yli piste per ottelu -tahdilla, kovimpana Lööken 15 ottelun lukema 5+15=20. Ruotsalaisen tehovire on kuitenkin tyrehtynyt samaa tahtia Ilveksen pistekertymän kanssa.