Ilvekselle valtaisa uutinen painepeliin – tähtikolmikon saamattomuuteen reagoitiin

Langhamer pystyi pelaamaan edellisen kerran Pelicans-välieräsarjan toisessa ottelussa Lahdessa. Tämän jälkeen torjuntavastuita on kantanut Langhamerin tshekkiläinen maanmies Jakub Malek .

Ilves hävisi kolmesta peräkkäisestä kotiottelustaan kaksi ja on nyt sarjassa tappiolla 2-3 . Häviö torstaina sysäisi Ilveksen pronssiotteluun HIFK:ta vastaan.

Tamperelaisjoukkue on säätänyt myös hyökkäysketjujaan. Vaisusti ja tehottomasti esiintynyt ykkösnyrkki Henrik Haapala–Petri Kontiola–Aku Räty on hajoitettu. Kontiola ja Räty saavat rinnalleen Eetu Päkkilän, Haapala on siirretty samaan vitjaan Tommi Tikan ja Matias Mäntykiven kanssa.